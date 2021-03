Madeira viveu "situação anormal". Houve 20 mil relâmpagos em 24 horas

A Madeira viveu no sábado uma "situação anormal" com 20 mil descargas atmosféricas na região, ou seja relâmpagos, e muitos deles atingiram o território. A situação foi descrita pelo presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, que assim justificou os dois apagões que a ilha viveu nas últimas horas.

Dois dos 20 mil raios antingiram a ligação de eletricidade entre a Vitória e a Calheta, provocando a interrupção da eletricidade, durante a noite de sábado entre as 20h40 e as 23h00. Já este domingo, um novo raio (que atingiu a ligação entre Vitória e Palheiro Ferreira) fez com que a não houvesse energia durante 2h30, entre as 6h42 e as 9h15.



"Um raio com esta carga é quase equivalente ao abastecimento da região", disse Miguel Albuquerque, num balanço da intempérie aos jornalistas.