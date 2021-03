Incêndio consome parte do edifício do graffiti de "Os Gêmeos", em Lisboa

Um incêndio com alguma dimensão deflagrou na madrugada deste domingo num edifício devoluto que situado no cruzamento entre Avenida Fontes Pereira de Melo e a Rua Martens Ferrão, em Liboa.

Em 2018 foi noticiado que aquela zona ia ser algo de uma intervenção, com o propósito de construir um hotel de cinco estrelas, do grupo SANA. De acordo com o Jornal I, um despacho da Secretária de Estado do Turismo, Ana Mendes Godinho, emitido a 15 de dezembro de 2017, atribuiu uma licença prévia de utilidade turística a um hotel denominado SANA Palace, requerida pela mesma sociedade.