Polícia impede manifestação em Macau e detém duas pessoas

A Polícia de Macau impediu este domingo a realização de um manifestação contra o plano de descontos em pagamentos electrónicos, noticia a TDM em língua portuguesa.

A Praça do Tap Seac, bem no centro da cidade, esteve, esta tarde, cerca de duas horas e meia com acesso condicionado ao público. Segundo os relatos da imprensa local, dezenas de efectivos da Polícia de Segurança Pública (PSP) foram mobilizados para o local para evitar a manifestação contra o plano de descontos em pagamentos electrónicos.

A TDM explica que, ontem à última hora, esta manifestação não recebeu autorização da PSP, a pretexto da pandemia de Covid 19, e da actualização para quinhentos do número de participantes.

Macau já não regista casos de Covid-19 desde abril do ano passado, há quase um ano.

Os receios em relação à liberdade de expressão e à liberdade de imprensa têm-se adensado no último ano, sendo o caso da demissão de seis jornalistas na TDM, serviço português, em resultado da imposição de regras patrióticas, o último episódio deste processo.

O protesto desta tarde em Macau havia sido lançado pela Iniciativa para o Desenvolvimento Comunitário, dos deputados democratas Au Kam Sam e Ng Kuok Cheong.