Covid-19. Bélgica atinge pico de incidência da terceira vaga

A Bélgica atingiu uma incidência cumulativa a 14 dias de 505 casos de infeção por SARS-CoV-2 por 100.000 habitantes, o maior número desde o início da terceira vaga da pandemia, noticia a EFE.

Segundo a agência de notícias espanhola, houve uma média de 4.636 infeções por dia, entre 18 e 24 de março, o que representou um aumento de 27% em relação aos sete dias anteriores.

Esse aumento também se reflete no número de camas ocupadas nos cuidados intensivos, que contabiliza 701 - com 292 novos internamentos nas últimas 24 horas - embora nem todas as pessoas que se encontram nos cuidados intensivos tenham ingressado devido à Covid-19.

As autoridades de saúde belgas consideram que o limite crítico das unidades de cuidados intensivos é de uma ocupação de mil camas.

Quanto aos óbitos, registaram-se 27 mortes por dia, o que representa um aumento de 12% em relação aos sete dias anteriores.

A variante britânica já é a dominante na Bélgica, representando 76% dos vírus em circulação, segundo explicou na sexta-feira, o porta-voz do instituto público de Sandiad (Siensano), Yves van Laethem, refere a EFE.

Antes do início da terceira vaga, a Bélgica voltou a encerrar este sábado cabeleireiros e outros comércios e lojas de proximidade e passou a ser obrigatório marcar uma hora para entrar em lojas não prioritárias.

Algumas restrições vão estar em vigor até ao dia 25 de abril.

Além disso, as escolas não abrirão esta segunda-feira - fechando uma semana antes das férias da Páscoa - e a intenção é que as aulas presenciais não decorram antes do dia 19 de abril.

Essas restrições somam-se a outras, como a proibição de viagens não essenciais ao exterior, de recolher noturno obrigatório e o encerramento de bares - que não abrem há quase seis meses - enquanto os restaurantes só podem entregar comida ao domicílio.

Enquanto isso, continua a campanha de vacinação, que já permitiu imunizar com a primeira dose 1,2 milhões de adultos, numa população total de aproximadamente 11 milhões de pessoas.

A pandemia de Covid-19 provocou, pelo menos, 2.777.761 mortos no mundo, resultantes de mais de 126,6 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.