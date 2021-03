Ataque de bombista suicida em igreja na Indonésia faz pelo menos 14 feridos

Um ataque junto à catedral de Makassar, na Indonésia, fez para já pelo menos 14 feridos. De acordo com a polícia, um bombista fez-se explodir junto à igreja, na altura em que terminava a missa de domingo de Ramos.

Os meios de comunicação revelam que a explosão aconteceu no final o culto dominical, quando as pessoas se juntavam na praça Karebosi. As imagens da explosão mostram carros próximos ao prédio danificados quando a polícia isolou a área.

A explosão na principal catedral católica da cidade aconteceu logo após o termino da missa. "Estávamos a teminar o serviço pastoral e as pessoas estavam a regressar para casa quando tudo aconteceu", disse o padre local.

A mesma fonte acrescentou que um congregante tentou evitar que o que ele descreveu como um "homem-bomba" entrasse na igreja.