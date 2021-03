Ataque a catedral na Indonésia foi atentado suicida

O Governo indonésio confirma que o ataque deste domingo na catedral de Makassar foi atentado suicida. A informação foi avançada pelo ministro da Segurança, que acrescentou que, pelo menos, 20 pessoas ficaram feridas.

Um dos dois bombistas suicidas que atacou a uma catedral fazia parte de um movimento radical que apoiava o autoproclamado Estado Islâmico e que foi responsável por outros ataques no passado, afirmou a polícia durante a noite de domingo.

“Ele fazia parte do JAD”, disse o comandante nacional da Polícia indonésia, Listyo Sigit Prabowo, referindo-se ao grupo Jamaah Ansharut Daulah. De acordo com o responsável, “este grupo está ligado a outro com operações em Jolo, nas Filipinas”, em 2019.

O JAD foi considerado responsável por outros ataques a igrejas na Indonésia, nomeadamente pelos atentados contra igrejas e um posto da polícia em 2018, que mataram dezenas de pessoas.