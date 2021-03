Triatlo. Vasco Vilaça quinto em triatlo virtual

O atleta Vasco Vilaça classificou-se no quinto lugar na Super League Triathlon, evento disputado em Londres, vencendo mesmo uma das três rondas desta prova, disputada sem público e com recurso a meios virtuais.

O triatleta português, atual vice-campeão do mundo, só ficou atrás do belga Marten van Riel (27 pontos), do alemão Jonas Schomburg (24) e dos britânicos Alex Yee e Jonathan Brownlee (23), totalizando 18 pontos.

Para evitar contactos e cumprir com normas de segurança sanitária ditadas pela pandemia de Covid-19, a competição foi toda realizada de forma virtual e em recintos sem público e com a presença mínima de pessoas.

O segmento de natação decorreu na piscina olímpica do Centro Aquático do Parque Olímpico Rainha Elizabeth, enquanto a prova de ciclismo foi feita com recurso a equipamento estático. Já a corrida, foi feita de forma virtual com recurso à plataforma de treino Zwift, em passadeira, recriando um percurso urbano com algum desnível.

Neste modelo, as distâncias a percorrer foram especialmente reduzidas - 200 metros de natação, quatro quilómetros de bicicleta e um quilómetro de corrida, em cada uma das três rondas.

A qualificação olímpica para o triatlo está suspensa, só devendo ser reatada em maio, com o regresso do circuito mundial da modalidade.