Sporting goleia Benfica e conquista Taça da Liga de futsal

O Sporting goleou o Benfica por 6-2 e conquistou a Taça da Liga de futsal.

Ao intervalo, os leões já venciam por 2-0 e ampliaram para 4-0 no início do segundo tempo, resolvendo a final disputada no pavilhão municipal de Sines.

O jovem Zicky, com dois golos e uma assistência, esteve em destaque do lado dos leões, tal como o guarda-redes Guita.

Nos encarnados, foi Silvestre a fazer os dois golos.

As duas equipas grandes ficam agora empatadas em Taças da Liga: três para cada lado, em seis edições.

FUTSAL - Taça da Liga

Final

Sporting 6-2 Benfica

7' 1-0 Merlim

19' 2-0 Rocha

Intervalo: 2-0

21' 3-0 Zicky

23' 4-0 Pauleta

37' 5-0 Zicky

37' 5-1 Silvestre Ferreira

39' 5-2 Silvestre Ferreira

40' 6-2 João Matos