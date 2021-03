Croácia derrota Suíça e reentra na luta pelo apuramento

A Croácia reentrou, este domingo, na luta pelo apuramento no grupo D da fase final do campeonato da Europa de Sub-21, ao vencer a Suíça por 3-2, depois de ter perdido com Portugal na estreia.

Em Koper, na Eslovénia, os croatas adiantaram-se cedo no marcador, com um golo do médio Luka Ivanusec, aos oito minutos, e confirmaram a vitória, com golos de Nicola Moro, de grande penalidade, aos 61, e Dario Vizinger, aos 64.

A Suíça, que na primeira jornada tinha vencido a Inglaterra (1-0), ainda ameaçou e reduziu, por Kastriot Imeri, aos 79 minutos, também na transformação de uma grande penalidade, e com um autogolo de Kulenovic, aos 89, mas foi insuficiente para evitar a derrota.

A partir das 20h00, Portugal, que venceu a Croácia na estreia - com um golo de Fábio Vieira - defronta os ingleses e tem a oportunidade de se isolar na frente do grupo D do Europeu.

Portugal lidera o grupo, com três pontos e um jogo, seguido por Croácia e Suíça, com os mesmos três pontos e dois jogos disputados, enquanto a Inglaterra ocupa a última posição, sem qualquer ponto e um jogo.

Finalista vencida em 1994 e 2015 e ausente da edição de 2019, a seleção lusa cumpre a oitava presença numa fase final.

A fase de grupos decorre até quarta-feira e apura os dois primeiros classificados de cada uma das quatro “poules” para a ronda eliminatória (quartos de final, meias-finais e final), destinada às oito melhores seleções, de 31 de maio a 6 de junho.