Miguel Oliveira. “Podíamos ter terminado mais à frente”

O português Miguel Oliveira esperava terminar melhor classificado no Grande Prémio do Qatar, em MotoGP. Piloto fechou no 13.º lugar.

“Foi uma corrida onde conseguimos pontos mas podíamos ter terminado mais à frente. Como era esperado, as condições foram um pouco mais difíceis e, como é óbvio, isso não jogou a favor de ninguém”, disse.

O piloto de Almada acrescentou que “foi muito difícil gerir o desgaste do pneu dianteiro, após 10 voltas já não me restava qualquer borracha do lado direito”.

“Quando usamos pneu duro à frente somos competitivos e temos grande ritmo, mas quando somos obrigados a ter o pneu macio torna-se impossível gerir o desgaste”, explicou.

Resumindo: “Acabou por ser uma corrida na base do chegar ao final e não na performance”.

Miguel Oliveira terminou a primeira corrida da temporada em 13.º lugar, conquistou três pontos para o Mundial e foi o melhor piloto da KTM.