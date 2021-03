Fórmula 1. Campeão do mundo entra a vencer

Lewis Hamilton venceu, este domingo, o Grande Prémio do Bahrain de Fórmula 1, primeira prova do Mundial em 2021. É o seu 96.º triunfo do homem da Mercedes.

O britânico, heptacampeão mundial, lutou pelo triunfo com Max Verstappen (Red Bull) até à última volta. Houve várias alternâncias entre os dois, com a última ultrapassagem a ocorrer à volta 53, de 56.

Verstappen, que largou da “pole position”, ficou, assim, no segundo posto colado a Hamilton, à frente de Valtteri Bottas ( o outro Mercedes) que completou o pódio no circuito de Sakhir.

Lando Norris, McLaren, foi quarto, Sergio Perez, Red Bull, foi quinto e o primeiro Ferrari foi o monegasco Charles Leclerc no sexto posto.

Com estes resultados, Hamilton lidera o campeonato, com 25 pontos, num dia em que bateu mais um recorde do alemão Michael Schumacher, tornando-se o piloto com mais voltas na liderança na história do Mundial (5.125).