Portugal já prepara jogo contra Luxemburgo

A seleção portuguesa realizou este domingo o primeiro treino com vista ao jogo de terça-feira com o Luxemburgo, em Belgrado, onde no sábado empatou com a Sérvia 2-2, informa a Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

Os jogadores convocados pelo selecionador Fernando Santos "dividiram-se entre o treino no relvado e o trabalho de recuperação no ginásio para os titulares do encontro" com a Sérvia, do Grupo A europeu de qualificação para o Mundial 2022, cuja fase final se vai disputar no Qatar.

A informação publicada no site oficial da FPF não esclarece se o médio João Moutinho, que ficou de fora do jogo com a Sérvia, por indisponibilidade física, participou na sessão, realizada à porta fechada.

A comitiva lusa parte ainda este domingo, às 16h00, rumo à cidade do Luxemburgo, onde na segunda-feira, às 16h30, realizará o treino oficial, antecedido, às 15h45, da conferência de imprensa de antevisão da partida, feita por Fernando Santos e um jogador a designar.

A seleção portuguesa defronta a congénere do Luxemburgo na terça-feira, em jogo da terceira jornada do agrupamento, no estádio Josy Barthel, na cidade do Luxemburgo, com início às 19h45, que será dirigido pelo árbitro russo Sergei Ivanov.

Portugal, que se estreou na quarta-feira com um triunfo sobre o Azerbaijão, por 1-0, reparte a liderança do Grupo A com a Sérvia, ambos com dois jogos realizados e quatro pontos, mais um do que o Luxemburgo, terceiro, com apenas um jogo disputado, enquanto Azerbaijão e República da Irlanda ainda não pontuaram.