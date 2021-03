Papa quer absoluta transparência no Vaticano

Na abertura do 92º ano judicial do Tribunal do Vaticano, o Papa Francisco pediu "absoluta transparência das atividades institucionais do Estado do Vaticano, especialmente nos campos económico e financeiro”.

Francisco afirmou que todas as actividades da Igreja católica devem sempre “inspirar-se nos princípios fundadores da vida eclesial e, ao mesmo tempo, levar em conta os parâmetros e ‘boas práticas’ atuais a nível internacional, e de modo exemplar”.

O Papa valorizou as modificações normativas que têm vindo a ser adoptadas nos últimos anos“, considerando que ”elas serão mais eficazes na medida em que forem acompanhadas por outras reformas na esfera penal, sobretudo na luta e repressão dos crimes financeiros, e pela intensificação de outras atividades destinadas a facilitar e acelerar a cooperação internacional entre órgãos de investigação vaticanos e instituições similares em outros países, bem como pelas iniciativas tomadas pela polícia judiciária de nosso Estado”.

Esta sessão que decorreu na Sala das Bênçãos, no Vaticano, contou com a presença do primeiro-ministro italiano Mario Draghi.