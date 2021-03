PSD e CDS fecham lugares em Lisboa: CDS só tem três lugares em sete nas listas à Câmara

O PSD e o CDS já fecharam o acordo de lugares para a coligação a Lisboa, liderada pelo social-democrata Carlos Moedas.

Ao que a Renascença apurou, o CDS terá o segundo lugar da lista à câmara municipal e encabeça a lista da coligação à Assembleia Municipal. Recorde-se que atualmente os centristas têm quatro vereadores e o PSD apenas dois, pelo que abdicar de ser o CDS a encabeçar a candidatura à câmara já foi visto por alguns como um mau "negócio".

O CDS fica agora com três vereadores nos primeiros sete lugares da lista candidata, incluindo os independentes indicados pelo partido, sendo a distribuição a seguinte: o primeiro do PSD (Carlos Moedas, como é sabido), o segundo lugar para o CDS, o terceiro para um independente indicado pelo PSD, o quarto do PSD, o quinto do CDS, o sexto do PSD e o sétimo um independente indicado pelos centristas.

Na candidatura conjunta à Assembleia Municipal são os centristas a encabeçar, mas igualmente com apenas três lugares nos primeiros sete, incluindo um independente. De acordo com fontes ligadas às negociações, os nomes só devem ser anunciados formalmente nas próximas semanas e não estão ainda fechados.

Quanto à distribuição das 24 juntas de freguesia, o PSD lidera as listas em 15 e o CDS nas restantes nove.

O PSD vai encabeçar as candidaturas a Alvalade, Areeiro, Avenidas Novas, Beato, Belém, Carnide, Estrela, Lumiar, Marvila, Olivais, Santa Clara, Santa Maria Maior, Santo António, São Domingos de Benfica e São Vicente.

Os centristas ficam com Ajuda, Alcântara, Arroios, Benfica, Campo de Ourique, Campolide, Misericórdia, Penha de França e Parque das Nações.

Esta será a distribuição dos lugares na coligação PSD/CDS ao município de Lisboa:

Câmara Municipal

1 - PSD (Carlos Moedas)

2 - CDS

3 - PSD (independente)

4 - PSD

5 - CDS

6 - PSD

7 - CDS (independente)

8 - PSD (independente)

9 - CDS

10 - PSD

Assembleia Municipal

1 - CDS

2 - PSD

3 - PSD (independente)

4 - CDS

5 - PSD

6 - PSD (independente)

7 - CDS (independente)

8 - PSD

9 - PSD

10 - outros partidos