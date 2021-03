Vacinação. "Tenho a certeza de que os profissionais de educação vão responder em massa"

"Tenho a certeza os profissionais de educação vão responder em massa a este processo que é tão impostante para as nossas escolas e para a nossa educação", afirma à Renascença, o presidente da Associação de Directores de Escolas Públicas, Filinto Lima.

Está a iniciar-se esta manhã o do processo de vacinação dos professores e funcionários das escolas do pré-escolar e do primeiro ciclo. Ao longo deste fim-de-semana devem ser vacinadas quase 80 mil pessoas, mas há já relatos de falhas nas convocatórias, com lapsos dos serviços e trocas de números no prenchimento de dados.

A task- force coordenada por Gouveia e Melo confirma que alguns profissionais de educação não receberam SMS nem chamada telefónica, mas não revela quantos. No entanto, adianta como justificações a falta de contactos telefónicos ou o facto de alguns profissionais já terem tido Covid-19 e por isso não serem elegíveis para a vacinação prioritária.