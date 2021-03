Número de casos ativos de Covid-19 é o mais baixo desde outubro

Numa análise por regiões, Lisboa e Vale do Tejo confirma uma morte e 152 novos casos (44% do total) de Covid-19.

Por faixas etárias, é nos mais de 80 que se registaram mais casos novos (64), depois os 40-49 (com 57 casos novos) e 60-69 com 55 casos novos

O Alentejo teve um dia sem óbitos e 32 casos (9%), a Madeira 30 casos (e mais uma morte) e os Açores 14 infeções (e mais uma morte).

O relatório de hoje regista uma redução de 3 casos no total acumulado da região do Algarve. Apesar de contabilizados 35 novos casos face ao dia anterior, foram transferidos ou corrigidos 38 casos notificados no passado pelas Autoridades de Saúde.



Ese sábado começou oprocesso de vacinação dos professores e funcionários das escolas do pré-escolar e do primeiro ciclo. Ao longo deste fim-de-semana devem ser vacinadas quase 80 mil pessoas, mas há já relatos de falhas nas convocatórias, com lapsos dos serviços e trocas de números no prenchimento de dados.

A task-force coordenada por Gouveia e Melo confirma que alguns profissionais de educação não receberam SMS nem chamada telefónica, mas não revela quantos. No entanto, adianta como justificações a falta de contactos telefónicos ou o facto de alguns profissionais já terem tido Covid-19 e por isso não serem elegíveis para a vacinação prioritária.

NÚMERO DE CASOS DIÁRIOS DE COVID-19