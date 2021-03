Covid-19: Pandemia aumenta número de pessoas que precisam de uma cantina social

Veja também: Os últimos números da pandemia em Portugal e no mundo

Boletins Covid-19: gráficos, balanços e outros números Na fronteira entre as freguesias de Benfica e Carnide, em Lisboa, a associação “O Companheiro” existe há 34 anos no apoio a reclusos, ex-reclusos e as suas famílias, com os quais trabalha por uma reinserção social e laboral e para os quais dispõe de serviços como uma residência coletiva, refeitório social, apoio social ou aconselhamento jurídico, entre outros. À Lusa, o diretor executivo desta instituição particular de solidariedade social (IPSS) explicou que funciona desde 2012 uma cantina social, uma valência destinada à confeção e fornecimento de refeições a pessoas e famílias economicamente desfavorecidas e que faz parte do Programa de Emergência Alimentar, promovido pelo Instituto da Segurança Social. José de Almeida Brites explicou que a cantina funciona de segunda a sábado, apesar de fazer distribuição de comida para os sete dias da semana, e que atualmente a instituição distribui diariamente refeições a cerca de 115 pessoas. Mário Rosa, 68 anos, é uma dessas pessoas, e em conversa com a equipa de reportagem da Lusa contou como este apoio é tão importante, tendo em conta que a reforma que recebe não chega para todas as despesas.

Ainda antes de a entrevista começar já Mário tinha contado que foi atleta do Benfica durante 40 anos, primeiro como atleta de hóquei em patins, depois de luta, que a passagem pelo serviço militar o deixou com várias doenças, nomeadamente Hepatite e problemas na coluna, enquanto as desavenças familiares o deixaram sem poder viver na casa que foi dos pais. Esteve preso 14 anos e há 10 que vai buscar comida à cantina social da instituição. “A minha reforma não chega para pagar o quarto, sou ajudado pela Santa Casa [da Misericórdia de Lisboa], a Santa Casa dá-me dinheiro para pagar o quarto e para as fraldas porque eu fui operado a um cancro e o dinheiro não chega nem para pagar o quarto nem para pagar as fraldas”, contou à Lusa. Da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa recebe mensalmente 130 euros, dos quais 100 euros vão para pagar o quarto onde vive na zona do Marquês de Pombal. “Não chega para comer. Então venho aqui buscar comer há mais de 10 anos”, revelou, acrescentando que no “O Companheiro” também recebe roupa e calçado. Agora, para “ficar descansado”, só queria que os nove irmãos vendessem a vivenda que foi dos pais e lhe dessem aquilo que diz que lhe roubaram. José Rodrigues, 64 anos, vive no Bairro Padre Cruz e da sua rotina diária faz parte apanhar o autocarro que o deixa perto da associação e de onde leva almoço e jantar para si e para a companheira, desde “há cerca de três ou quatro anos”. “A minha reforma e a reforma da minha esposa é pouca porque a gente chega ao fim do mês e já não tem nada. Temos de pagar as contas da água, da luz, do gás e outras coisas mais, a gente fica com pouco dinheiro, mas temos de apertar o cinto, temos de fazer um bocado de sacrifício para chegar ao fim do mês”, confidenciou à Lusa.

José Rodrigues contou que tem “família próxima”, mas já desde há muito tempo que o seu agregado familiar é só ele e a companheira porque com a restante família não tem contacto. Soube da existência da cantina social através de um amigo e disse, sem qualquer hesitação, que espera que esta seja uma ajuda que se mantenha por muito tempo. “Esta ajuda é boa e dá para a gente viver um bocadinho melhor”, apontou, referindo, novamente, que a sua reforma é pequena. Jorge Faria, 68 anos, também já vai buscar as suas refeições à cantina social de “O Companheiro” há três anos, com as quais garante almoço e jantar para si e para a sua esposa. Vive num prédio mesmo ao lado da associação e é a pé, devagar, que faz todos os dias os poucos metros que distam de sua casa à cantina social. Contou que é angolano, veio de Angola “com doenças”, e que nem ele nem a esposa têm qualquer reforma, pelo que esta ajuda “é muito importante, muito, mesmo muito importante”. “Ajuda-me, sem isto não sei o que é que seria, ou tinha de bater porta a porta dos vizinhos para ver se me davam alguma sandes ou alguma coisa para comer, mas neste momento graças a deus estamos bem”, afirmou. A cantina social foi uma medida amplamente promovida durante o governo do primeiro-ministro Pedro Passos Coelho, quando chegaram a ser destinados 50 milhões de euros só no ano de 2013 para a implementação de 950 cantinas em todo o território nacional, como forma de dar uma resposta às carências das famílias que na altura atravessavam um período de fortes constrangimentos por causa da crise económica.