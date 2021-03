Covid-19: 27 mil profissionais das escolas já foram vacinados

Veja também:

O coordenador do plano de vacinação contra a covid-19 disse este sábado que já foram vacinados 27 mil docentes e não docentes do pré-escolar e do primeiro ciclo, de um total de 65 a 70 mil previstos para este fim-de-semana.

"Já vacinámos 27 mil pessoas desde manhã e isso é um indicador extraordinário do processo", afirmou esta tarde aos jornalistas Gouveia e Melo, acrescentando que as dificuldades que têm sido encontradas vão sendo corrigidas.

Durante este fim-de-semana, deverão ser vacinados com a primeira dose da vacina "entre 65 e 70 mil professores, porque alguns já tiveram covid e não estão elegíveis ou por um ou outro motivo não quiseram ser vacinados, o que representa cerca de 1% a 2%", disse Gouveia e Melo, que falava à margem de uma visita ao Centro de Vacinação da Cidade Universitária, em Lisboa.

O vice-almirante Gouveia e Melo, que esteve acompanhada pelo presidente da câmara de Lisboa, Fernando Medina, estimou que o plano de vacinação para docentes e não docentes das escolas até ao ensino secundário deverá ficar concluído até abril, abrangendo cerca de 280 mil pessoas.

Sobre o arranque deste processo de vacinação dirigido às escolas, o responsável disse que "na generalidade está a correr muito bem".

No centro de vacinação da cidade universitária, deverão ser vacinados 5.500 docentes e não docentes que trabalham em Lisboa, durante este fim-de-semana, adiantou o presidente da câmara, Fernando Medina.

Vacinação acelerada em abril com 100 mil pessoas por dia

O coordenador da ‘task force’ estimou ainda que em abril seja possível vacinar 100 mil pessoas por dia, atendendo às remessas de vacinas que Portugal deverá receber no segundo trimestre.

“Temos o objetivo de vacinar todos os dias 100 mil pessoas e, se vierem mais vacinas, não vamos acumular vacinas, porque isso antecipa o processo de vacinação e a proteção das pessoas, e, podemos chegar às 150 mil vacinas/dia, o que é uma operação logística gigantesca”, afirmou Gouveia e Melo.

O responsável adiantou que, até domingo, 80% das pessoas com mais de 80 anos vão ficar vacinadas com a primeira dose, o que “é um critério de sucesso”.

Se neste primeiro trimestre, Portugal recebeu dois milhões de vacinas, a previsão para o segundo trimestre é de nove milhões de vacinas, das quais 1,8 milhões em abril e as restantes nos dois meses seguintes.

“Vamos saltar um fim de semana [o da Páscoa] para nos organizarmos e passarmos, no fim de semana seguinte, de 40 mil para 100 mil por dia”, explicou, o que requer um plano organizado com profissionais suficientes, locais de vacinação definidos e “vacinar com rapidez para não acumular vacinas”.

Gouveia e Melo admitiu que têm surgido “dificuldades no processo” relacionadas com pessoas idosas ou isoladas que, “mesmo que tenham telemóveis não os atendem ou não respondem às mensagens”.

Mas, com a ajuda das autarquias estas dificuldades “têm sido superadas”, referiu.