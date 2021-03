Costa garante que não vão faltar recursos humanos para a vacinação da Covid-19

“Durante o mês de abril está previsto que venhamos a receber 1 milhão e 800 mil. Ou seja, vamos receber em abril tantas vacinas quanto recebemos em janeiro, fevereiro e março, o que implica que vamos ter de triplicar o esforço de administração das vacinas e por isso todo o processo que tem decorrido até agora em centros de saúde vai ter de ser complementado com cerca de 150 postos deste tipo”, disse o primeiro-ministro no pavilhão transformado num imenso posto de vacinação.

No final de uma visita ao Pavilhão Multiusos de Odivelas onde hoje irão ser vacinados mais de 900 docentes e não docentes, António Costa fez as contas às próximas semanas: Portugal vai receber quase dois milhões de doses em abril. E em Maio ainda mais, pelo que por essa altura, como Costa já tinha anunciado, Portugal deve estar a vacinar entre 80 e 100 mil pessoas por dia.

A partir de abril, Portugal está obrigado a triplicar a administração de vacinas e o primeiro-ministro, António Costa, reconhece que é um esforço que vai implicar contratação de profissionais fora do serviço nacional para que o processo possa decorrer sete dias por semana.

“Neste momento já estão identificados os 150 postos. Alguns, como este, já estão montados, outros estão a ser montados”, afirmou o primeiro-ministro.

É uma nova etapa de vacinação em larga escala e o bom problema, diz António Costa, é como responder, garantindo que haverá recursos humanos suficientes, seja dentro ou fora do serviço nacional de saúde:

“Relativamente à necessidade de recursos humanos, estão todos identificados por parte da task force e o Ministérios da Saúde, entre recursos do Serviço Nacional de Saúde e recursos que possam ter de ser contratados fora do Serviço Nacional de Saúde, tem tudo preparado para assegurar que esta operação decorre sete dias por semana – não digo 24 horas por dia, mas sete dias por semana – de forma a assegurar todo o esforço de vacinação”, garante o chefe do Governo, adiantando que “estes fins-de-semana são muito importantes para fazer esse teste”.

