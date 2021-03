Voleibol. Benfica comanda final

O Benfica venceu o Fonte Bastardo por 3-0, no primeiro jogo da final do “play-off” do campeonato nacional de voleibol.

A equipa encarnada, que terminou na primeira posição a fase regular, venceu o Fonte Bastardo, que venceu a Série dos Primeiros, pelos parciais de 28-26, 25-15 e 28-26.

Depois da primeira partida em Lisboa, seguem-se agora dois jogos nos Açores, numa competição disputada à melhor de cinco partidas.

VOLEIBOL

Final

Jogo 1

Benfica 3-0 Fonte Bastardo 28-26, 25-15, 28-26

Jogo 2 2Abr

Fonte Bastardo - Benfica

Jogo 3 4Abr

Fonte Bastardo - Benfica

Jogo 4 10 Abr (se necessário)

Benfica - Fonte Bastardo

Jogo 5 17 Abr (se necessário)

Fonte do Bastardo – Benfica

3º e 4º lugar

Jogo 1

Sporting de Espinho 0-3 Sporting 31-33, 20-25, 20-25

Jogo 2 2 Abr

Sporting - Sporting de Espinho

Jogo 3 3Abr (se necessário)

Sporting - Sporting de Espinho