Feirense derrotado pelo Arouca

O Arouca venceu o Feirense, por 1-0, em partida da jornada 26 da II Liga.

O golo do triunfo foi apontado por Heliardo, aos 90+1 minutos.

Com esta derrota, o Feirense volta a atrasar-se na luta pela subida (quarta partida sem vencer) e até pode ser ultrapassado no segundo lugar. A liderança é do Estoril, que ontem venceu.

Já o Arouca pode reentrar na corrida pela promoção. Está a apenas seis pontos do Feirense (41-47).

A Académica joga domingo e, em caso de triunfo, assume o segundo lugar na tabela.