Moutinho falha Sérvia e é substituído por Danilo nos 23 eleitos

O médio João Moutinho ficou fora dos 23 eleitos da seleção portuguesa de futebol para o encontro de hoje com a Sérvia, da segunda jornada do Grupo A europeu de apuramento para o Mundial de 2022, em Belgrado.

Do lote de 24 futebolistas eleitos para os três primeiros embates de apuramento, o selecionador luso, Fernando Santos, excluiu o jogador do Wolverhampton, que não participou no treino de sexta-feira, devido a problemas físicos.

Desta forma, João Moutinho cede o lugar a Danilo Pereira, jogador do Paris Saint-Germain, que tinha ficado de fora do embate com o Azerbaijão, que Portugal bateu na quarta-feira, por 1-0, num embate disputado na cidade italiana de Turim.

Face aos azeris, o futebolista luso, de 34 anos, tinha sido titular, sendo substituído ao intervalo por Bruno Fernandes.

A seleção portuguesa cumpre hoje o segundo jogo no Grupo A de apuramento para o Mundial2022, para, na terça-feira, defrontar o Luxemburgo, na Cidade do Luxemburgo.

Para garantir a oitava participação - sexta consecutiva - no Mundial, cuja edição de 2022 se realiza entre 21 de novembro e 18 de dezembro, no Qatar, Portugal precisa de vencer o agrupamento, sendo que o segundo classificado jogará um ‘play-off’ de acesso à fase final.