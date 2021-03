Árbitro pede desculpa a Portugal pelo golo não validado a Cristiano Ronaldo

O árbitro holandês Danny Makkelie pediu desculpa a Portugal por não ter validado o golo de Cristiano Ronaldo no último minuto da partida contra a Sérvia.

A novidade foi deixada por Fernando Santos na conferência de imprensa após final da partida. O selecionador confirma que foi chamado à cabina do árbitro, que pediu desculpa depois de ter visto o lance na televisão.

"O árbitro pediu-me desculpa na cabine e disse-me que estava envergonhado", disse.



O técnico nacional acrescenta: "Estive no balneário com ele e pediu-me desculpa. Ele tinha-me dito dentro de campo que ia ver as imagens e que se fosse o caso que me chamava para pedir desculpa… e assim foi. É a segunda vez numa fase de apuramento que me pedem desculpa depois do jogo. Eu disse-lhe dentro de campo que uma prova destas não haver VAR ou linha de baliza. Aliás, uma das coisas que ele me disse é que era importante a linha de golo, mas eu disse-lhe que a bola estava meio metro dentro da baliza".

"Não havia nenhum obstáculo entre o fiscal de linha e a linha de golo. Mas isto não resolve o problema porque empatámos. Há que repensar. Os árbitros são humanos e erram, mas por isso é que há o VAR e a tecnologia da linha de golo para evitar isto", acrescentou Fernando Santos.