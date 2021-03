Saiba como assistir aos espetáculos do Dia Mundial do Teatro sem sair de casa

Este sábado é Dia Mundial do Teatro. A data celebra-se com os teatros ainda de portas fechadas devido à pandemia. Só está prevista a reabertura das salas de espetáculos a 19 de abril, mas nem por isso é razão para não ir ao teatro este sábado. Há muitas iniciativas que dão acesso à distância ao teatro.



O palco digital da internet tem permitido às companhias manterem o contato com o público e para este sábado estão programados vários espetáculos. Os dois teatros Nacionais, o D. Maria II, de Lisboa, e o São João, do Porto, assinalam a data com programação diversificada.

Através da sua página de Facebook e a partir das 10h00, o Teatro Nacional D. Maria II vai, ao longo de oito horas, apresentar a leitura de “Os Lusíadas” pelo ator António Fonseca. A partir das 21h00, exibe de forma gratuita a peça “By Heart” do criador Tiago Rodrigues.

Já o São João, apresenta a partir das 9h00 uma oficina no seu site. Depois, às 17h00, apresenta o Clube de Teatro Sub-18 que vai tentar responder à pergunta “E se Gil Vicente Passasse na Netflix?”.

Previstos estão também dois espetáculos que já estiveram em sala, nomeadamente “À Espera de Godot” de Samuel Beckett com encenação de Gabór Tompa e “O Balcão” de Jean Genet, com encenação de Nuno Cardoso.

Estar em casa e ir ao São Luiz Teatro Municipal

Poderá a partir do sofá de casa, sábado e domingo, entrar no São Luiz Teatro Municipal. A iniciativa chama-se “Estar em Casa” e foi pensada por André Teodósio e Anabela Mota Ribeiro. A ideia é oferecer ao publico diferentes conteúdos gratuitos.

Em entrevista ao programa Ensaio Geral da Renascença, André Teodósio indica que este será “um evento bastante relaxado, de acesso gratuito onde se apresentam várias coisas ao mesmo tempo” e que permitem a entrada virtual do público em espaços nem sempre visitáveis do teatro. No programa estão “artes performativas, conversas, workshops, aulas, filmes” entre outras iniciativas.

O convite partiu de Aida Tavares, da direção do São Luiz, como uma forma de “abrir” o teatro ao público. Teodósio explica que será nos sites do São Luiz ou do www.estaremcasa2021.pt que poderá aceder à programação que decorre durante o fim de semana, entre as 10h00 e as 23h00.

No cartaz está, por exemplo, uma entrada em casa da fadista Gisela João, que vai ensinar a cozinhar uma das suas receitas; poderá também ver espetáculos como o de Marta Bernardes, intitulado “Plano Comensal de Leitura”; ou ouvir Adriana Calcanhoto.

São muitos os convidados desassossegados, diz André Teodósio à Renascença, sublinhando que esta edição digital do Estar em Casa permitiu convidar artistas de várias latitudes.

Entre os nomes que participam nesta edição do Estar em Casa constam o músico Moreno Veloso, o ator José Raposo, o arquiteto Manuel Aires Mateus, a artista Ana Pérez-Quiroga, a realizadora Cláudia Varejão, a escritora Djaimilia Pereira de Almeida ou a cronista Clara Ferreira Alves.

A maioria das atividades tem horário marcado, algumas estão disponíveis durante todo o fim de semana, o público terá de fazer uma inscrição prévia.

Teatro Aberto com espetáculo em 4k

Às 19h00 deste sábado, o Teatro Aberto estreia uma versão revista e com nova masterização de som da peça “Palavras em palco – Um caminho para Caryl Churchill”, com encenação de Marta Dias. Com realização de Nuno Neves, a peça com interpretação de Bruno Bernardo, Margarida Vila-Nova, Sílvia Filipe e Vítor d’Andrade.

O Dia Mundial do Teatro é assinalado pela sala da Praça de Espanha com a disponibilização de uma nova versão do espetáculo em 4k.

Em comunicado, o Teatro Aberto dirigido pelo encenador João Lourenço questiona: “A pandemia veio mostrar como a cultura é essencial para o ser humano. Estaríamos nós a sobreviver sem os artistas? Sem música, cinema ou literatura?”. Uma pergunta em tempo de confinamento como reflexão para este Dia Mundial com teatros fechados.

Teatro Municipal do Porto oferece três dias de espetáculos e uma estreia

O Teatro Municipal do Porto assinala Dia Mundial do Teatro com programa online que começa já hoje e se prolonga até domingo. Ao público serão disponibilizados dois espetáculos, um dos quais em estreia absoluta.

Além de um ‘webinar’ dedicado ao escritor Herberto Hélder e uma conversa sobre teatro com vários artistas, o Teatro Municipal do Porto apresenta em estreia “Paisagem”, de Paula Diogo com Tónan Quito, com o coletivo brasileiro Foguetes Maravilha, às 21h00. O bilhete virtual custa 3,5 euros e dá acesso a uma peça que “fala sobre as memórias e recordações de um casal de meia idade”, explica o teatro em comunicado.

Durante os três dias, será também transmitido “Passos em Volta”, um espetáculo da Companhia João Garcia Miguel criado a partir dos textos de Herberto Hélder. Neste caso, o acesso será gratuito e pode ser visualizada hoje a partir das 19h00 e dias 27 e 28 de março, no Facebook e no canal de Youtube do Teatro.

Também nas redes sociais daquela sala poderá assistir no Dia Mundial do Teatro a um encontro com João Garcia Miguel, Tónan Quito e Stella Rabello, moderado por Eduarda Neves, a partir das 18h e que contará com interpretação em Língua Gestual Portuguesa.

Carmen Dolores homenageada no Dia Mundial do Teatro

Em Cascais, numa iniciativa conjunta da União de Freguesias Cascais-Estoril e da autarquia será inaugurada no concelho uma rua com o nome de Carmen Dolores, a atriz que morreu há pouco mais de um mês

A artista que faz parte da história do Teatro Experimental de Cascais será lembrada neste Dia Mundial do Teatro com a nomeação de uma rua, em Birre, às 12h30. O teatro, dirigido por Carlos Avilez, recorda atuações de Carmen Dolores que marcaram a vida daquele teatro, como quando protagonizou “Virgínia” de Edna O’Brien em 1985 ou “Espectros”, de Henrik Ibsen em 1992.

“Senhora de uma carreira notável, grande nome da cultura nacional e detentora de uma voz inconfundível, a atriz, que dedicou parte da sua vida aos grandes poetas, esteve sempre ligada afetivamente a Cascais (ali passou durante muitos anos a época balnear), onde foi sempre acarinhada e homenageada em diversas ocasiões”, escreve em comunicado o teatro.

Teatro Viriato de Viseu com dois dias de celebração

Será no “Subpalco”, o espaço digital do Teatro Viriato, que a sala de Viseu vai assinalar o Dia Mundial do Teatro, no sábado e no domingo. Convocados foram os artistas que, nos últimos meses, têm trabalhado, em residência artística, no Viriato. No cartaz estão “três novos objetos artísticos referentes a três novas peças que Miguel Castro Caldas, Sónia Barbosa, António Alvarenga e Fraga” indica o teatro.

“Nos dias 27 e 28 vai ser possível assistir aos objetos videográficos “Faith”, criado por São Castro e António M Cabrita, a partir dos ensaios de “Aleksei ou a Fé” a nova criação de Sónia Barbosa; e a um vídeo criado a partir de “A Fragilidade de Estarmos Juntos”, que resulta da residência artística do espetáculo com o mesmo nome da autoria de Miguel Castro Caldas, António Alvarenga e Sónia Barbosa e que permitirá ao público contactar com os temas que o espetáculo aborda”.

Na noite de sábado, a partir das 21h30, será transmitido em direto na sala virtual da BOL a estreia do espetáculo "Senso", do encenador Fraga. Uma peça que lança interrogações como “Como se toma uma decisão? Como se distingue o certo do errado? Como se julga a exceção à regra?”

Trigo Limpo Teatro ACERT vive Dia Mundial de Luta

Em Tondela, o Trigo Limpo teatro ACERT irá transmitir mensagens do Dia Mundial do Teatro como um “momento apaziguador e de luta, sendo interpretadas numa leitura coletiva por toda a equipa”.

Em comunicado, o ACERT refere que “este ano, o Trigo Limpo teatro ACERT vai celebrar no palco o Dia do Teatro, garantindo as preocupações e regras em vigor”. Através de uma emissão especial nas redes sociais, “distanciados, os atores convidarão o público para uma visita relâmpago pelos espetáculos. Os personagens das várias peças vão encontrar-se num hino à resistência e à esperança e soltar a vontade de, rapidamente, poderem habitar mais plenamente as salas e as ruas”.

Gil Vicente por Gil Vicente

Em Coimbra, o Teatro Académico Gil Vicente vai na sala Zoom do teatro assinalar o Dia Mundial com várias reflexões sobre o pai do teatro. A partir das 21h30 de sábado haverá um “debate, aberto ao público e com projeção de excertos, em torno de registos filmados de espetáculos a partir de Gil Vicente”.

Entre os excertos exibidos estão peças como “Visitações”, que foi representado em 1957 numa emissão inicial da RTP, e as peças “Alma”, de 2013, pelo Teatro Nacional de São João, ou “Inês Pereira”, representada em 2014 pela ESMAE, a Escola Superior de Música e Artes do Espetáculo. Mostrado será também “Auto dos Físicos” da A Escola da Noite, editado em DVD já este ano.