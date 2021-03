Francisco Geraldes veste a camisola do Plano Nacional de Leitura. "Só quero fazer as pessoas pensar"

José Saramago e Valter Hugo Mãe são dois dos escritores de eleição de Francisco Geraldes. O jogador do Rio Ave diz, contudo, que acabou de ler um livro da escritora Clarice Lispector que foi o que mais o marcou, até agora.



Aos 25 anos, o futebolista foi desafiado pelo seu clube para gravar uns vídeos para promover o gosto pela leitura. “As Leituras do Francisco” têm o apoio do Plano Nacional de Leitura e mereceram já ao Rio Ave um prémio de ‘Responsabilidade Social’ da Fundação de Futebol – Liga de Portugal.

Em entrevista ao programa Ensaio Geral da Renascença, o jogador conta que ganhou hábitos de leitura com as histórias que os pais lhe liam à noite e na escola; e revela que não prescinde de ler entre treinos. Francisco Geraldes espera influenciar, nem que seja uma só pessoa, para a leitura. Os livros dão-lhe vocabulário e criatividade.

Apresentou agora o segundo episódio em vídeo de “As Leituras do Francisco”. Esta parceria entre o Rio Ave e o Plano Nacional de Leitura visa promover o livro e combater a iliteracia e o isolamento social. Como surgiu a ideia e tem noção da recetividade?

Foi-me falado pelo Rio Ave que havia a intenção de haver uma espécie de incentivo à leitura através do Plano Nacional de Leitura. Desde logo, achei que era uma ideia interessante, mas não achei que ia ter este tipo de repercussão.

Acho que a ideia está a ser bastante bem-recebida. Também é uma coisa diferente. Aliás, não me lembro de haver alguma iniciativa deste género, por isso também rompe com o que tem sido feito e, nesse sentido, a receção da ideia é melhor e muito maior. Tem excedido as expetativas.