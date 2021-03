Estado vai defender a camisola poveira nos tribunais contra "apropriação abusiva"

"O Governo prossegue, assim, o seu compromisso de continuar a levar a cabo todos os esforços pela valorização, proteção, preservação e salvaguarda do património imaterial português", acrescenta o comunicado.

Ouvido pela agência Lusa, o presidente da Câmara da Póvoa de Varzim, do distrito do Porto, explicou que, juntamente com o Ministério da Cultura, está a ser estudada uma "ação judicial, junto do Tribunal de Nova Iorque, para exigir a reparação dos danos para a cultura portuguesa e da Póvoa de Varzim".

Em causa está uma "cópia" da tradicional camisola poveira, peça de vestuário típica da comunidade piscatória local, que foi lançada na coleção da estilista norte-americana Tory Burch, e inicialmente promovida com uma peça de inspiração mexicana.

Tory Burch já admitiu o erro. Numa publicação nas redes sociais, a estilista norte-americana garante que a equipa está a trabalhar para corrigir o erro "de imediato" e a "trabalhar em conjunto" com a Câmara da Póvoa de Varzim “de forma a encontrar as melhores soluções para apoiar os artesãos locais”.