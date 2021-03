Estreia auspiciosa

Os sub-21 portugueses iniciaram da melhor maneira sua participação no Europeu da categoria vencendo a Croácia por 1-0 e igualando assim a Suíça, seu parceiro no Grupo D, que, por sua vez, derrotou a Inglaterra pelo mesmo resultado.

Convém recordar que os dois primeiros classificados de cada grupo passam à fase eliminatória do Campeonato da Europa, entre 31 de maio e 6 de junho, na Hungria e Eslovénia.

No próximo domingo, os comandados de Rui Jorge defrontam a Inglaterra, para aí tentar garantir um dos dois primeiros lugares e o respetivo acesso à fase seguinte.

Não podendo falar-se de um jogo de elevada qualidade, a jovem formação lusitana foi capaz de levar a melhor sobre um adversário que confirmou a sua valia, e que resistiu à maior capacidade dos portugueses até ao fim.

Justifica-se que alimentemos boas perspetivas em relação ao comportamento destes sub-21, em cuja composição encontramos nomes que têm impressionado de forma muito positiva no nosso campeonato principal, e alguns também protagonistas de boas carreiras em alguns campeonatos europeus.

Não se tratando de quaisquer comparações, nem as mesmas viriam nada a propósito, ficamos a aguardar da outra seleção, a principal, que no sábado joga com a Sérvia para a fase de qualificação do Mundial de 2022, uma exibição diferente daquela que protagonizaram frente ao Azerbaijão, e à mesma corresponda o resultado mais conveniente.

Fernando Santos vai seguramente introduzir alterações na equipa inicial. Porém, isso não bastará se o nível exibicional se aproximar daquele que ficou a marcar o primeiro desafio desta fase de apuramento.