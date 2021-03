Semana Santa em Braga. Celebrações na catedral e cultura no digital

“Nos dias e nas horas em que seriam realizadas as procissões, teremos uma emissão em direto, uma transmissão a partir dos lugares onde iniciariam essas mesmas procissões, sobretudo com uma abordagem dos principais momentos, dos principais quadros, das principais figuras e da teologia de cada uma das procissões”, conta o cónego Avelino Amorim.

“Teremos na mesma o grande concerto da Semana Santa, na terça-feira, será com a Orquestra do Norte, embora sem a presença de público. É o possível neste momento, mas faremos a transmissão através dos meios da comissão e também da arquidiocese”, sublinha o responsável.

Em entrevista à Renascença , o presidente da Comissão da Quaresma e Solenidades da Semana Santa de Braga, cónego Avelino Amorim, afirma que a nível celebrativo são mantidas todas as celebrações da catedral, “mediante todas as normas observadas, seja pelas normas da Conferência Episcopal, seja também com as indicações das autoridades saúde”.

Itinerário formativo rumo à Páscoa

A ideia, mais do que simplesmente transmitir imagens de outras edições anteriores, é proporcionar um itinerário formativo com vista à celebração da Páscoa.

“Acreditamos que muitas e muitas pessoas continuarão a acompanhar-nos de uma forma diferente, este ano, e que não serão aqueles milhares de pessoas que estão nas ruas, mas serão aqueles que, em suas casas, podem lançar mão deste programa alternativo na sua realização, mas que consideramos também fundamental para uma melhor vivência, se quisermos, nos próximos anos, de cada um destes eventos”.

O programa contempla também uma visita guiada, já este sábado, às 10 horas, de forma virtual, ao Bom Jesus do Monte, Santuário Património da Humanidade, e que “é também esta referência da vivência da celebração da Paixão, em Braga, que procurará explicar o percurso da Via Sacra na sua simbologia, nos seus lugares”, explica o presidente da Comissão da Quaresma e Solenidades da Semana Santa de Braga.

Destaque ainda para o lançamento de uma obra da Semana Santa de Braga, com textos de Rui Ferreira e fotografias de Hugo Delgado, que, segundo o cónego Avelino Amorim, será “uma obra sempre de referência, não só pelo conteúdo dos seus textos, mas, sobretudo, pela qualidade da sua fotografia”.

Segundo o presidente da Comissão da Quaresma e Solenidades da Semana Santa de Braga, todo este programa cultural “não existe por si próprio nem para si próprio, mas é uma forma, uma campanha através da arte”, de melhor se preparar “a vivência das celebrações da Semana Maior”.

Apesar das contingências, devido à pandemia de Covid-19, o programa “mantém a amplitude, a dignidade e a solenidade” que caracterizam a Semana Santa de Braga.

“Nós conservamos ainda muito este valor, sobretudo do caminho espiritual que a Quaresma é e que, depois, é auxiliado por todas as outras propostas das vivências na área da arte, da música, das conferências, de tantas outras iniciativas, mas que nos encaminham, sobretudo, para isso, para fazermos este caminho da Quaresma à Páscoa e passarmos por esta experiência fundamental do encontro com Cristo e com o Evangelho da vida”, realça à Renascença o cónego Avelino Amorim.