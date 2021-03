​Pastoral Universitária de Braga apoia idosos sós e isolados

Desencadeado pelo contexto de pandemia em que o país vive, o projeto "Mais Proximidade" é uma resposta a um desafio lançado pelo arcebispo de Braga, em que D. Jorge Ortiga propôs aos jovens que fossem ao encontro de quem está sozinho e olhassem pelos mais desprotegidos, com especial preocupação pelos idosos.



Nesse sentido, os jovens da Pastoral Universitária de Braga decidiram apoiar os mais velhos, sobretudo os que vivem sós e isolados e cuja situação se agravou durante a conjuntura da pandemia, explica a coordenadora desta iniciativa.

Em declarações à Renascença, Bárbara Alves sublinha que os idosos são "os que mais sofrem com problemas de solidão, isolamento e abandono" e "ainda mais nesta pandemia, em que estão privados das suas saídas habituais, do diálogo com vizinhos, amigos".

Esta resposta "torna os jovens universitários os atores desta mudança na vida dos idosos, quebrando este isolamento emocional e social através de um diálogo entre gerações. No fundo, é tornar os jovens como a voz da esperança, uma voz amiga para estas pessoas".