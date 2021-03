​Glasgow prepara segurança para eventual presença do Papa na COP26

De acordo com a edição de ontem do “Glasgow Times”, a polícia está a preparar-se para uma possível participação do Papa Francisco na 26ª Cimeira das Nações Unidas sobre alterações climáticas, prevista para decorrer entre 1 e 12 de novembro.



A Cimeira COP26 reunirá, nesta cidade da Escócia, os principais líderes mundiais, para acelerar os objetivos do Acordo de Paris e da Convenção da ONU sobre alterações climáticas.

“Se o Papa participar, será um dos eventos com maior policiamento desde os Jogos olímpicos de 2021”, disse aquele jornal, o chefe da polícia de Glasgow, Bernard Higgins.

Já em fevereiro deste ano, o diário “The Times” referiu que a Conferência episcopal escocesa recebera indicações para os bispos se prepararem para uma eventual visita do Papa.

Sem, no entanto, citar a fonte, este diário britânico considerou que, “se Francisco for a Glasgow, a sua audiência ficará provavelmente confinada aos líderes mundiais participantes na COP26 sobre alterações climáticas, mas o seu impacto será muito considerável se o Papa os encorajar a comprometerem-se com mais firmeza na luta contra as alterações climáticas”.

A concretizar-se a participação de Francisco nesta Cimeira, o Papa da Laudato Si, a primeira encíclica escrita por um pontífice sobre questões ecológicas, será o terceiro Papa a visitar Glasgow, depois de Bento XVI em 2010 e João Paulo II em 1982.