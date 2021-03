Regra é fazer o “desconfinamento a conta-gotas e com cautela”

Mariana Vieira da Silva disse ainda que as medidas que vão entrar em vigor a partir de 5 de abril só serão decididas no dia 1 de abril. O objetivo é decidir “com base em dados mais atuais e próximos da realidade”.

“A regra desta Páscoa é prosseguir com um desconfinamento a conta-gotas, lento, cauteloso.” A ministra do Estado e Presidência lembra que há um aumento do valor do Rt, por isso, o Governo decidiu manter até 5 de abril as mesmas regras atualmente em vigor.

Questionada especificamente sobre se o regresso às aulas presenciais do 2.º e 3.º ciclo pode estar em risco, a minista voltou a frisar que as decisões sobre o que reabre a 5 de abril serão tomadas no dia 1, ressalvando, no entanto, que se se mantiverem as condições verificadas ao dia de hoje (R abaixo de 1 e incidência por 100 mil habitantes à volta dos 60 casos) as escolas abririam.

"Não parece possível um recuou" do plano de desconfinamento, acrescentou a governante, voltando a insistir que é preciso esperar pela avaliação a ser feita no arranque de abril.

Controlar para abrir

A ministra da Presidência diz que para garantir o regresso das crianças e jovens vão às escolas, bem como a reabertra de lojas e esplanadas a partir de dia 5 de abril e que depois na quinzena seguinte "também possam abrir os restaurantes e as atividades culturais", é preciso mantermo-nos nesta zona verde da matriz de risco.

Por isso, apelou, "é preciso cumprir as regras até lá".

O Conselho de Ministros voltou a reunir-se esta sexta-feira para aprovar as medidas que acompanham a renovação do estado de emergência.

Este foi o 14.º diploma do estado de emergência que Marcelo Rebelo de Sousa submeteu para autorização do parlamento no atual contexto de pandemia, após ter ouvido os partidos com assento parlamentar e o Governo.