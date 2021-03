Parlamento aprova lei de inseminação "post mortem"

Uma mulher que atualmente pretenda ficar grávida do marido que já morreu, e que tenha deixado sémen reservado, pode fazê-lo no prazo de três anos, estipula uma lei aprovada esta quinta-feira, por maioria, no parlamento. .

Na votação final global, o diploma teve os votos a favor do PS, Bloco de Esquerda, PCP, PAN, e Verdes. Iniciativa Liberal e as duas deputadas não inscritas Joacine Katar Moreira (ex-Livre) e Cristina Rodrigues (ex-PAN). O PSD, CDS-PP e Chega votaram contra. Abstiveram-se cinco deputados do PS - Euridíce Pereira, Bruno Aragão, Filipe Neto Brandão, Porfírio Silva e Fernando Anastácio.

A proposta, que mereceu forte contestação por parte de associações de juristas e médicos católicos, prevê a possibilidade de inseminação com sémen do marido ou companheiro já falecido, através da criopreservação de espermatozoides.

Essa possibilidade tem efeitos retroativos, permitindo o recurso a material genético preservado se a pessoa em causa tiver morrido até três anos antes da entrada em vigor da lei se ficar provado que havia uma vontade comum.

O projeto para consagrar a inseminação "post mortem" na lei da Procriação Medicamente Assistida (PMA) teve origem numa iniciativa legislativa de cidadãos, lançada por uma mulher que queria engravidar do marido, mas que já morreu.

A lei admite a inseminação no caso de casais em que o homem está vivo, tendo de assinar uma declaração de consentimento para a utilização do seu sémen após a sua morte e também para os casos em que o marido ou companheiro em união de facto tenha morrido, mas que tinha planos para ter uma criança com a mulher. .

A inseminação "post mortem" pode acontecer se o homem tiver deixado instruções clara nesse sentido ou se a mulher provar a "existência de um projeto parental claramente consentido e estabelecido", segundo o texto da lei consensualizado entre os partidos no parlamento. .

Para o provar, lê-se na lei, "são admissíveis todos os meios de prova que demonstrem a existência desse consentimento", pela parte da mulher. .