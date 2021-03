BE propõe "novos critérios, locais e meios" para aumentar testagem

O BE vai apresentar um projeto de resolução no parlamento para aumentar a testagem da população em relação ao vírus SARS-CoV-2, que provoca a Covid-19, com "novos critérios, locais e meios", anunciou a líder bloquista.

"Um desconfinamento sem alargar a testagem significa que podemos voltar a confinar porque não acompanhamos a quantidade de infetados no país. Poupar na testagem sai muito caro ao país porque pode significar mais meses de confinamento", afirmou Catarina Martins em conferência de imprensa, na sede nacional do partido, em Lisboa.

A coordenadora bloquista lamentou que o Governo ainda não tenha apresentado uma estratégia global de ampliação da testagem em Portugal.

"Por outro lado, temos neste momento variantes mais contagiosas e, portante, exige-se mais testagem. A própria evolução tecnológica permite hoje uma testagem muito mais alargada da população por um preço muito mais baixo", justificou, acrescentando que a resolução bloquista visa "que haja decisão rapidamente", com "novos critérios, novos locais e novos meios" de testagem.

"Testagem de todos os contactos de casos suspeitos ou confirmados", "testagem regular em estabelecimentos de ensino, indústria, construção civil, agricultura e outros contextos (...)" onde haja aglomeração de pessoas são recomendações do BE ao Governo.

Entre as principais medidas defendidas pelos bloquistas estão também a disponibilização de testes para utentes nos centros de saúde e hospitais, mesmo sem sintomas e os quais não tenham sido testados na semana anterior.