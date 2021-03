Vacinação Covid-19. "Vamos passar os 80% dos mais de 80 anos com primeira dose", diz ministra

Veja também: Os últimos números da pandemia em Portugal e no mundo

Boletins Covid-19: gráficos, balanços e outros números Mais de 80% das pessoas com mais de 80 anos terão levado pelo menos a primeira dose da vacina contra a Covid-19 até ao final de março. A garantia foi deixada nesta sexta-feira de manhã pela ministra da Saúde. “Vamos ultrapassar ligeiramente os 80% de mais de 80 anos com a inoculação de uma dose de vacina, pelo menos”, afirmou. “Têm dito muitas vezes 'isso não é a vacinação completa'. É um facto que há um diferencial de dias entre a primeira e a segunda dose e há pessoas que só vão receber a segunda dose para além deste primeiro trimestre, mas o importante é que está o processo em curso e as pessoas estão a ser protegidas”, vincou Marta Temido, em declarações aos jornalistas. A ministra referiu também que, até agora, há um milhão de pessoas vacinadas com pelo menos uma dose da vacina e cerca de 500 mil com as duas doses (dados relativos ao território do continente).

Também os profissionais de saúde do setor privado e público, considerados prioritários, estão praticamente todos vacinados, acrescentou, considerando que “estamos a avançar com ritmo, com outros desafios" – aqui numa referência à vacinação dos professores, que começa no fim de semana (27 e 28 de março). De acordo com um comunicado enviado às redações nesta semana, cerca de 30% da população portuguesa com 80 ou mais anos (ou seja, 205.399 pessoas), já receberam as duas doses da vacina. Cerca de 61% (415.341 pessoas) receberam apenas a primeira dose.