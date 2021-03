Um sapato com sola à prova de vírus?

No combate à Covid-19, sobretudo em serviços de saúde ou comércio

As solas antivíricas serão aplicadas em produtos da ROPAR/ARCOPEDICO, empresa do setor do calçado, mas com uma forte ligação ao setor da saúde. No âmbito deste projeto, a empresa é a responsável pela integração de formulações antivíricas no ciclo produtivo do calçado e por aferir as propriedades mecânicas das solas desenvolvidas.

A mais-valia deste produto é, segundo Sónia Silva, “transferir segurança às pessoas e transmitir esta segurança às pessoas no seu uso comum, generalizado, de qualquer pessoa no seu quotidiano que possa usar um calçado que tem propriedades antivíricas e que pode evitar esta propagação do vírus”.

Isto porque ao aditivar um ou mais constituintes das solas com agentes antivíricos, “sem alteração das propriedades intrínsecas do material final, nomeadamente das suas características mecânicas, um dos meios mais propensos à transmissão do vírus estará controlado e ajudará no combate à Covid-19, sobretudo em locais de acesso generalizado, como serviços de saúde ou comércio”, acrescenta a investigadora.