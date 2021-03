“Não serão toleradas situações de abuso das exceções”, avisa PSP

Está em vigor a operação "Páscoa em Casa", durante a qual a PSP promete estar atenta a todas as deslocações, sejam a pé ou de automóvel.

“Os principais nós rodoviários terão uma forte presença por parte da Polícia de Segurança Pública”, adianta à Renascença o subintendente Nuno Carocha.

A pé, a polícia promete ser menos tolerante com quem decida ir passear o cão ou fazer exercício para uma zona mais longe de casa.

“Já não serão toleradas ou admitidas situações de claro abuso das exceções”, garante Nuno Carocha. “Por exemplo, a questão da prática do exercício físico ou de um passeio do animal de estimação terá de ser feito necessariamente próximo da residência e não é justificável que as pessoas se desloquem 20 ou 30 quilómetros de carro para ir praticar exercício físico num local que consideram mais aprazível ou ir passear o cão à praia”, diz, considerando que se trata de “situações de claro abuso”.

“Nesse aspeto, estamos a ser muito mais assertivos, não aceitando esse tipo de justificações e, sempre que não há alternativa, sancionando esses comportamentos, tal como se encontra previsto na lei”, acrescenta.

O porta-voz da PSP aproveita para deixar um apelo “extremamente importante ao sentido de cidadania de todos os portugueses”.

“Esse sentido de cidadania e comportamento responsável que se tem verificado na maior parte do tempo tem sido absolutamente fundamental para o sucesso das nossas operações no contexto do estado de emergência e, ao fim e ao cabo e que é mais importante salientar, o sucesso do controlo da pandemia que todos queremos superar o mais depressa possível”, afirma.

A circulação só será permitida nos casos excecionais previstos na lei e devidamente comprovados.