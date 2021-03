MAI pede "comportamentos preventivos" à população face a aumento do risco de incêndio

O Ministério da Administração Interna apela à população para que adote "comportamentos preventivos" e que tenham "particulares cuidados" nas atividades realizadas em espaços florestais, face às previsões meteorológicas para os próximos dias, que apontam para o agravamento do risco de incêndio rural.

“Considerando a informação disponibilizada pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) para as próximas 72 horas, que prevê tempo seco, aumento gradual dos valores de temperatura máxima e vento de quadrante Leste, a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) vai reforçar o dispositivo nos distritos da Guarda, Viseu, Vila Real, Bragança e Viana do Castelo, num total de 250 operacionais”, pode ler-se numa nota distribuída às redações pelo gabinete de Eduardo Cabrita.

O dispositivo de prevenção de incêndios rurais vai ser, também, reforçado “com operacionais da Força Especial de Proteção Civil da ANEPC, da Unidade de Emergência de Proteção e Socorro da Guarda Nacional Republicana e do dispositivo operacional do Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas” nas regiões do Norte e Centro do território continental.

A ANEPC emitiu, também, um alerta à população lembrando que, no quadro meteorológico previsto, “a realização de queimadas extensivas só é permitida após autorização da Autarquia local”.

No entanto, nas zonas de maior risco “a queima de matos cortados e amontoados e qualquer tipo de sobrantes de exploração, está também sujeita a autorização da autarquia local, devendo esta definir o acompanhamento necessário para a sua concretização, tendo em conta o risco do período e zona em causa”.