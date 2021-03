Lobos matam vitelos em aldeia de Montalegre. Autarca aponta o dedo ao ICNF

Uma alcateia de lobos matou, esta semana, vários vitelos numa propriedade de São Mateus, aldeia do concelho de Montalegre. A informação é avançada pela autarquia que dá conta de “um prejuízo avultado”.

De visita à propriedade onde foram mortos os animais, o presidente da Câmara de Montalegre, Orlando Rodrigues, apontou o dedo à “inércia de quem tem obrigação para resolver problemas”.

“Estamos perante uma situação lamentável. Recordo que há muitos anos que este barrosão vem exibindo fotografias dos assaltos e da devastação que o lobo causa na sua manada de gado e que, lamentavelmente, ainda não conseguiu sensibilizar as sucessivas direções do ICNF (Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas) para que seja compensado do esforço que faz para alimentar uma espécie que é protegida”, afirma o autarca.

Orlando Alves exige que o ICNF resolva o problema, adiantando que “estão aqui factos comprovadíssimos, isto é, vitelos recém-nascidos que estão permanentemente a ser devorados pelo lobo”.

“Nós próprios, na Câmara, já fomos mensageiros, junto do ICNF, deste desespero. Isto tem que ter solução. O ICNF tem de perceber que tem que, no seu orçamento anual, dotar financeiramente a rubrica das indemnizações devidas às pessoas que alimentam a espécie protegida”, defende o autarca, adiantando que vai levar o assunto ao conhecimento da diretora regional de Agricultura.

A matança que aconteceu nos últimos dias vem juntar-se à do ano passado, em que foram mortos 21 animais do mesmo proprietário, adianta Orlando Alves.