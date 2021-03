Estilista americana admite erro. “Iremos honrar que foi inspirada em tradições portuguesas”

A estilista garantiu que a equipa está a trabalhar para corrigir o erro "de imediato" e a "trabalhar em conjunto" com a Câmara Municipal da Póvoa de Varzim “de forma a encontrar as melhores soluções para apoiar os artesãos locais”.

Em declarações ao “Jornal de Notícias” esta quinta-feira, o Presidente da Câmara da Póvoa de Varzim, Aires Pereira, disse estar em conversações com a designer. "Exigimos o reconhecimento da propriedade intelectual", afirmou.

Em 2020, Tori Burch foi considerada a 88.ª mulher mais poderosa do mundo pela revista Forbes.

"Erro sem malícia" desculpado, garante embaixadora da marca

Filipa de Abreu, embaixadora da marca Tory Burch em Portugal diz ter recebido "com surpresa" a "tempestade de notícias" sobre a polémica relacionada com a camisola poveira.

"Desconhecia o tema e a peça em questão, pois eu não trabalho na equipe de design nos Estados Unidos. Por isso tendo sempre divulgado as tradições e cultura do meu país por todos os países por onde passei senti as dores dos que reclamaram a origem desta peça", diz.

Do contacto realizado com a Câmara da Póvoa de Varzim, "ficaram acordados os seguintes pontos e aceites as desculpas deste erro cometido sem malícia: "mudar a designação da camisola para "Poveira Sweater", criar um link direto à peça através do site do município e apoiar ações de formação para preservar o legado da cultura poveira".