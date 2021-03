Deficiência mental. Instituições querem saber quando podem voltar a juntar utentes

Veja também:

A cerca de uma semana da reabertura dos centros de atividades ocupacionais, as instituições de apoio à deficiência intelectual dizem não ter qualquer indicação oficial de que os utentes dos lares podem voltar e em que condições.

O que está em causa é o regresso dos utentes que ficaram nos lares residenciais e que já estão vacinados, e os utentes que ficaram vários meses em casa e que não estão ainda vacinados.

"Ainda não fomos informados de que de facto os utentes dos lares vão regressar aos Centros de Atividades Ocupacionais (CAO) a 5 abril, eu espero que hoje seja feita essa tal comunicação oficial", afirma à Renascença Helena Albuquerque, presidente da Humanitas - Federação Portuguesa para a Deficiência Mental.

No mesmo sentido vai posição expressa por Mário Matos, presidente da Associação Portuguesa de Pais e Amigos do Cidadão Deficiente Mental de Lisboa.

"Os CAO que vão reabrir, não temos indicação se os utentes do lar da respetiva estrutura terão de ficar isolados, em bolha, ou se poderão naturalmente conviver com os outros utentes externos", diz.



Preocupada com o isolamento, nomeadamente de 15 utentes que ficaram confinados ao lar, a instituição propôs, em agosto, à Segurança Social, que “pudessem frequentar as instalações de CAO mas que o fizessem dentro do conceito de bolha, sempre os mesmos, com os mesmos acompanhantes, o mesmo transporte, em salas isoladas, para não estarem confinados no espaço que é uma casa, uma residência. Mas a verdade é que não tivemos resposta a essa solicitação”, lamenta Mário Matos.

Mais ainda porque essa proposta foi considerada em fevereiro deste ano, só que agora, diz, já não faz sentido: "perante o processo de vacinação que já ocorreu, e que não teria ocorrido em agosto, hoje não nos parece fazer sentido que seja adotado, tanto mais que os prejudicará do seu contacto social e separá-los-a dos outros utentes com quem habitualmente convivem".

Nesta altura, além de saber que utentes podem juntar nos Centros de Atividades, que reabrem a 5 de Abril, também não sabem, oficialmente, quando são vacinados os profissionais destas estruturas.

Helena Albuquerque, presidente da Humanitas, diz que “temos indicações que eles irão ser vacinados para a semana, nas não temos certezas, esperemos que sim!” E sublinha também que “neste momento, o que é importante é que as pessoas dos lares voltem aos centros de atividades ocupacionais, recuperem a sua vida de volta”.

Contactado pela Renascença, o gabinete da Ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social esclarece apenas que “os utentes dos lares residenciais também vão regressar às atividades dos Centros de Atividade Ocupacional (CAO) no dia 5 de Abril” e que “a Saúde irá proceder à vacinação de todos os profissionais dos CAO, estando a vacinação dos utentes a ser avaliada”.