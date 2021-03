Bordallo Pinheiro lamenta inércia no combate à contrafação. Há que "bater o pé e pôr ordem na casa”

A empresa cerâmica Bordallo Pinheiro, nas Caldas da Rainha, distrito de Leiria, acusou esta sexta-feira as autoridades portuguesas de inércia no combate à contrafação, reagindo à polémica com a estilista norte-americana que tem à venda peças de louça semelhantes às suas.

Em declarações à Agência Lusa, Nuno Barra, administrador da Bordallo Pinheiro, disse que “não se sente que as marcas estejam protegidas internamente”.

“Se Portugal não se dá ao respeito internamente de impor as regras e de controlar as regras, como é que podemos exigir que os outros façam aquilo que nós não fazemos (…). Portugal tem que bater o pé e pôr ordem na casa”, disse Nuno Barra.

O administrador reagiu desta forma à polémica com a estilista norte-americana Tory Burch que tem estado a ser fortemente criticada nas redes sociais por ter à venda “cópias” de produtos tradicionais portugueses, incluindo uma coleção de peças de cerâmica semelhantes às loiças produzidas na fábrica das Caldas da Rainha.

“São peças muito inspiradas em Bordallo Pinheiro para não dizer cópias. Elas não são exatamente iguais, mas são muito parecidas”, disse Nuno Barra.

O administrador adiantou que a empresa vai “tomar algumas diligências para proteger a marca”, acrescentando que ainda estão a analisar a situação, mas garante estar mais preocupado com o que se passa no mercado interno, onde diz que a situação está “completamente descontrolada”.