“A antropologia nunca foi só o estar lá. A pandemia ajudou a consolidar alguns aspetos da leitura da realidade, a demorarmo-nos”

Todas as ciências são iguais (em importância), mas, parafraseando Orwell, "umas são mais iguais que outras". As ciências sociais, e a antropologia em particular, tudo indica, caem no segundo grupo. Prova disso é o tempo de antena que têm politólogos, economistas e, por estes dias, especialistas em saúde.

“A antropologia não tem voz. Na televisão, vemos economistas, politólogos, gestores. São eles que ditam quem o mundo é, deve ser, poderia ser, tem de ser, poderá ser. Só eles é que nasceram iluminados para dizer o que o mundo tem de ser”, diz Humberto Martins, antropólogo e professor universitário, em entrevista à Renascença.

Aquando do início da pandemia, no ano passado, o antropólogo lançou a ideia do blogue “Confinaria – Etnografias em Tempos de Pandemia”, uma iniciativa abarcada pelo Centro em Rede de Investigação em Antropologia (CRIA).

A intenção era “convidar as pessoas a descrever o real”. “Olhar aos detalhes, às rotinas, à forma como cortas a cebola, ao modo como tu acendes a televisão, ao modo como te chateias com a tua companheira ou companheiro; o modo como gritas com os teus filhos, com a lengalenga diária. Era singelamente isto, aberto ao mundo”, explica.

A pandemia levou a um abrandamento da produção científica, mas isso não é necessariamente negativo. “Este tempo de maior retiro, mas também de maior reflexividade sobre alguns temas, porventura até ajudou a algo que me parece muito interessante e que merece ser refletido que é consolidarmos alguns aspetos de leitura da realidade, a demorarmo-nos, a estruturarmos melhor algumas leituras que fazemos”, diz.

Em abril do ano passado, ou seja, durante o primeiro confinamento geral, escreveu no blogue “Confinaria” um texto sobre a experiência de observar o mundo por uma janela, em que fazia referência ao filme Janela Indiscreta, de Hitchcock. Neste momento, ainda se sente o fotógrafo L.B. Jeffries?

[Risos] Não. Deixei de observar tanto à janela, já abdiquei dessa prática de estar a observar as experiências dos vizinhos em frente, entre aspas e sem aspas, a cusquice, que naquele período foi aumentada; justamente como no filme do Hitchcock, o autor não podia sair dali por questão de saúde.

Era um observador forçado.

Exatamente. A condição assemelhava-se. Hoje demoro-me menos, para ser honesto, a olhar para as janelas das outras pessoas. Também por outra razão: nesse episódio que conto, havia um conjunto de pessoas que estavam ali [num banco na rua] sistematicamente sentadas.

Foi uma espécie de microgrupo de amigos, vizinhos, que se foi juntando ali - indevidamente, não é, porque não se podia na altura; eles estavam ali, bebiam umas cervejas. Só que agora as pessoas já não o fazem.

A antropologia, as ciências sociais, estão suspensas desde março do ano passado?

O confinamento trouxe mudanças comportamentais e mudanças na praxis de toda a gente, inclusive dos cientistas sociais. Isso é indiscutível. A antropologia, em particular, privilegia a pesquisa com envolvimento no terreno, trabalho de campo com observação participante – o que justamente esteve na base do blogue “Confinaria”; a ideia era continuarmos a observar o mundo, a partir das nossas varandas, das nossas casas.

As ciências sociais estão suspensas? Não creio. Até tem existido bastante produção. Eu próprio, com um colega, acabei por editar um livro [“Trabalho de Campo: Envolvimento e Experiências em Antropologia”] neste período, mas, obviamente, já estava no prelo.

Agora, do ponto de vista das pesquisas no terreno, no sentido de uma presença física, das pessoas nos contextos, essas podem estar a ser inibidas. Mas, na verdade, com o blogue sentimos que há muita coisa a ser feita, com novas modalidades, novas criatividades.

A ciência social continua a ser feita, em modalidades mais reflexivas, em modalidades que obrigam a trabalho com mais pesquisa documental; também têm sido desenvolvidos imensos inquéritos. Digamos que os cientistas sociais acabaram por reinventar-se nas suas modalidades de olhar o mundo.

Mas uma pandemia não é um entrave colossal ao trabalho etnográfico? Estamos a falar de uma prática que necessita de observação no terreno do sujeito observado.

Obviamente que houve uma quebra, que se percebe, por limitações formais, que os próprios investigadores têm. Não há possibilidade de estar em muitos contextos, de circular, viajar. Existem algumas alternativas que têm sido propostas, que passam por formas de pesquisar "online", as chamadas etnografias "online".

Obviamente que não são a mesma coisa, não vale a pena estar aqui a "dourar a pílula". Não há o contacto físico, a presença física, que nós antropólogos tanto valorizamos; a interação, contacto com as pessoas, o falar, o estar lá, que é uma marca da antropologia.

Ao mesmo tempo, a antropologia nunca foi só o estar lá. A própria ideia original do "Confinaria" são textos que apontam esse ponto, desde a tua própria varanda, podes ir observando realidades. O que aconteceu foi que as pessoas conseguiram dar, de várias varandas, de vários contextos, várias leituras, de como as pessoas estão a experienciar o confinamento, a pandemia.

Este tempo de maior retiro, mas também de maior reflexividade sobre alguns temas, porventura até ajudou a algo que me parece muito interessante e que merece ser refletido. Ajudou-nos a consolidar alguns aspetos de leitura da realidade, a demorarmo-nos, a estruturarmos melhor algumas leituras que fazemos.

Porque, na verdade, antes da pandemia, e um bocadinho à semelhança do que é todo o mundo ocidentalizado, capitalista, neoliberal - podemos ir buscar outros jargões que marcam as agendas discursivas contemporâneas -, já vivíamos num tempo de "fast science" [conhecimento científico produzido com muita rapidez, sem grande reflexão]. Uma "fast science", com indicadores muito concretos, produtivista, bibliométrica, no qual os investigadores escreviam muito rapidamente sobre várias coisas.

A verdade é que a pandemia, porventura, pode [ter ajudado]. Ainda não fiz uma análise sistemática do que estamos a viver, mas aquilo que acho que o blogue "Confinaria" nos permitiu perceber foi que há dimensões da experiência humana que têm de ser tomadas com maior e mais detalhada atenção. E isso parece-me muito importante.

Concordaria, então, se dissesse que a pandemia foi uma oportunidade única para pensar?

Absolutamente. Quer dizer, não vamos justificar o mal com o bem, ou o bem com o mal, mas a verdade é que é isto. Há por aí muita coisa interessante que foi produzida.

Muitos [cientistas sociais] apontam é que esta crise ou esta crise sindémica, como outros chamam, pudesse, poderá, poderia ajudar a mudar o status quo social, económico, também ele facilitador desta pandemia, desta sindemia [fusão de sinergia e pandemia]. E que status quo é esse? É um dominado pelo aceleramento exagerado da experiência humana e inclusive da forma de apropriação de tudo o resto pelos humanos.

A forma como nos relacionamos com os recursos naturais, o modo como nos relacionamos, por exemplo, com os outros animais, como eles entram na nossa alimentação. O modo como nós consumimos carne, a facilidade com que nós viajamos, circulamos, como vamos a uma feira de calçado em Itália e passado 10 minutos estamos em casa, em Paços de Ferreira, na nossa família, a celebrar um aniversário - só para ancorar um elemento muito concreto que esteve eventualmente ligado a uma das portas de entrada da pandemia em Portugal.

Agora, o que estes investigadores nos convidam é também a pensarmos como o conjunto de sociedades ditas ocidentais, ditas desenvolvidas, modernas, como elas próprias estão organizadas, inclusive a questão do tempo. É que nós próprios nos submetemos à tirania de um tempo hiperacelerado.

Eu pessoalmente participo por semana em dezenas de webinares. Estamos num tempo que já nem estando em casa temos tempo para a família, submetemo-nos a horários mais duros, à pressão de estarmos em todos os webinares permanentemente.