Imagens da colisão de comboios que fez mais de 30 mortos no Egito

O choque provocou o descarrilamento de duas carruagens, que tombaram com dezenas de passageiros no interior.

Dois comboios de passageiros colidiram na província de Sohag, indicam as autoridades egípcias citadas pela BBC.

Pelo menos 32 mortes e 60 feridos é o balanço provisório de um violento desastre ferroviário registado esta sexta-feira no sul do Egito.

De acordo com as primeiras informações avançadas pela autoridade ferroviária do Egito, os travões de emergência de um dos comboios foram acionados "por desconhecidos".

Os travões foram acionados o comboio foi abalroado por outro que vinha atrás na linha.