Tallent anuncia o fim da corrida. Australiano mais medalhado em Jogos Olímpicos termina carreira

O marchador australiano Jared Tallent, campeão olímpico nos 50 quilómetros em Londres 2012, anunciou o fim da carreira, na sequência de uma lesão que o afastou da quarta participação em Jogos Olímpicos, em Tóquio 2020, adiados para este ano.

Jared Tallent, de 36 anos, é o atleta masculino australiano com mais medalhas em Jogos Olímpicos, tendo conquistado, além do título em 2012, a medalha de prata nas provas nos 50 quilómetros no Rio2016 e em Pequim2008, quando arrebatou também o bronze nos 20 quilómetros.

O australiano, que foi também vice-campeão do mundo em 2011, 2013 e 2015, herdou o título olímpico de Londres2012 na sequência da suspensão do russo Sergey Kirdyapkin, devido a irregularidades no passaporte biológico.

Tallent sofre de uma lesão recorrente nos isquiotibiais, tendo decidido encerrar a carreira na véspera dos campeonatos nacionais da Austrália, que vão ser disputados no fim de semana.