Rúben Guerreiro segundo na 5.ª etapa da Volta à Catalunha

Rúben Guerreiro foi o português em destaque, esta sexta-feira, na Volta à Catalunha. O ciclista da Education First-Nippo foi segundo na 5.ª etapa da prova, entre La Pobla de Segur e Manresa.

Rúben cortou a meta 39 segundos depois do vencedor do dia, o alemão Lennard Kamna, da Bora-Hansgorhe. Em terceiro lugar ficou Mikel Bizkarra, da Euskaltel-Euskadi.

João Almeida (Deceuninck-QuickStep) chegou quase dois minutos depois de Kamna, na frente do grupo em que estavam todos os favoritos à vitória final.

Na classificação geral não houve alterações entre os primeiros.Adam Yates mantém a liderança, com 45 segundos de vantagem sobre Richie Porte e 49 sobre Geraint Thomas, todos da INEOS-Grenadiers.

João Almeida é sétimo, a 1'07 da liderança, e mantéma camisola da juventude. Rúben Guerreiro está na 24.ª posição da geral, a 8'43 de Yates.

No sábado corre-se a penúltima etapa da Volta à Catalunha, entre Tarragona a Mataró, no total de 194 km. Etapa de sobe e desce, mas sem subidas particularmente duras. Há duas contagens de montanha de terceira categoria, com a última instalada a 14 km da meta.