Joana Ramos conquista medalha de bronze no Grand Slam de Tbilissi

A judoca portuguesa Joana Ramos conquistou a medalha de bronze na categoria de -52 kg no Grand Slam de Tbilissi, ao vencer a brasileira Larissa Pimenta, no quinto combate do Grand Slam de Tbilisi, na Geórgia.

Joana Ramos, 24.ª no "ranking" olímpico e 17.ª no apuramento direto para os Jogos Olímpicos de Tóquio2020, venceu a judoca brasileira, 10.ª e com quem nunca tinha combatido, por "ippon", já no prolongamento do combate.