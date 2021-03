Varzim foge à zona de despromoção com vitória ao cair do pano

O Varzim fugiu, à condição, à zona de despromoção da II Liga, esta sexta-feira, com uma vitória, por 0-1, sobre o Académico de Viseu.

Irobiso garantiu, de grande penalidade, aos 92 minutos, após corte de Diogo Santos com o braço, a vitória da equipa de António Barbosa.

O Varzim sobe, assim, ao 14.º lugar, com 24 pontos, mais um que a Oliveirense (que foi goleada pelo Estoril, por 3-0) e mais três que o FC Porto (ainda com 25 jogos), as duas equipas na zona de descida. O Académico de Viseu ocupa a 13.ª posição, com 26 pontos.