Rui Fonte regressa aos treinos do Braga oito meses depois

Rui Fonte regressou, esta sexta-feira, aos treinos do Sporting de Braga, sem limitações, após oito meses de ausência devido a lesão.

O clube minhoto mostrou, nos canais oficiais, o avançado português, de 30 anos, a treinar com os companheiros, sem limitação aparente.

Rui Fonte sofreu uma rotura do ligamento cruzado do joelho esquerdo a 20 de julho de 2020, frente ao Tondela, a contar para a 33.ª jornada do campeonato da temporada passada. Não jogou nem treinou desde então, tendo precisado de oito meses para completar a reabilitação.

Agora, o ponta de lança está às ordens de Carlos Carvalhal, embora seja expectável que precise de voltar a ganhar ritmo competitivo.