Reeleição de Pedro Proença na European Leagues é "sinal de reconhecimento" de Portugal

"E isto é absolutamente fundamental para os clubes portugueses. Esta reeleição aparece como um reconhecimento de todos os clubes portugueses, das sociedades desportivas, obviamente, também o da própria federação e das seleções, pelo que têm feito. Para nós, poder estar no 'board' [direção], onde temos uma opinião clara, que é ouvida, junto de todos os 'stakeholders' [parceiros], vai-nos poder posicionar de forma diferente e ter uma intervenção diferente e que é fundamental para a manutenção do nosso posicionamento no ranking da UEFA", referiu.

O presidente da Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP), Pedro Proença, considera que a sua reeleição para a direção da Associação de Ligas Europeias (European Leagues) é o reconhecimento do papel de Portugal no contexto continental.

Desafios entre a crise

O alargamento da Liga dos Campeões, de 32 para 36 equipas, a partir de 2024, é uma das questões em debate na UEFA e na European Leagues, apesar do contexto pandémico.

"Os momentos de crise são sempre o momento também de grandes oportunidades", sublinhou o dirigente, apontando como prementes algumas questões nacionais, como a centralização dos direitos televisivos, a alteração da tutela do futebol profissional para o Ministério da Economia, o modelo de distribuição de receitas provenientes de apostas desportivas e um "quadro fiscal que permita fazer a retenção de talento dos jovens jogadores".

Para Proença, o "contexto pandémico" obrigou a "repensar tudo isto", para que o futebol seja uma atividade atrativa: "E, verdadeiramente, conseguirmos mudar, para que esta indústria do futebol possa ser competitiva, comparavelmente com a indústria do futebol internacional, porque haverá poucas atividade económicas que consigam estar no sexto lugar do ranking europeu e o futebol faz isso", vincou.

"Este é o momento claro, não só no Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), no qual o futebol profissional tem de estar contemplado, para nos podermos posicionar, de forma diferente e competitiva, com a restante indústria europeia", concluiu.

Pedro Proença foi oficialmente reconduzido, esta sexta-feira, como um dos seis membros da direção da European Leagues, na assembleia-geral do organismo, que reúne 37 competições profissionais de 30 países, juntamente com representantes dos principais campeonatos de Inglaterra, Espanha, França, Alemanha e Itália.