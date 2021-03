Estoril goleia e consolida liderança da II Liga

O Estoril meteu pressão nos seus perseguidores, esta sexta-feira, ao golear na receção à Oliveirense, por 3-0, na 26.ª jornada da II Liga.

O líder do segundo escalão começou a construir o triunfo logo aos 14 minutos da partida, com um golo de Bruno Lourenço. Nos descontos da primeira parte, Gamboa ampliou a vantagem estorilista. Pouco depois do intervalo, aos 50 minutos, Yakubu Aziz fixou o resultado final.

O Estoril passa, assim, a somar 59 pontos. Lidera a II Liga de forma destacada, com mais 12 pontos que o Feirense, segundo classificado, e mais 13 que a Académica, terceira, que ainda não jogaram.

A Oliveirense cai para a zona de despromoção, na 17.ª posição, com 23 pontos. Mais dois do que o último classificado, o FC Porto B, e os mesmos da Cova da Piedade, primeira equipa acima da linha de água.